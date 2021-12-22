Свердловский облсуд приговорил убийцу 90-летнего Валентина Спицына к 17 годам заключения

Подсудимый заживо сжёг пенсионера в его же квартире. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский областной суд вынес приговор 33-летнему жителю Режа Станиславу Мигунову, который из мести убил 90-летнего общественного деятеля, ветерана труда СССР Валентина Спицына. Преступнику назначено 17 лет и 2 месяца лишения свободы.

По данным пресс-службы свердловского облсуда, в феврале нынешнего года Станислав Мигунов, у которого на тот момент была непогашенная судимость, проник в квартиру своего соседа Валентина Спицына и украл кошелёк, где были 1 850 рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на алкоголь. В свою очередь Валентин Спицын подал заявление в полицию.

Узнав об этом, Станислав Мигунов обиделся на соседа и пришёл к нему разбираться. Ветеран труда СССР не собирался пускать мужчину, но тот силой открыл дверь. Мигунов избил пожилого человека и сильно толкнул на пол, после чего Валентин Спицын не смог подняться обратно на ноги. Злоумышленник нашёл в квартире соседа спички, разбросал вокруг пенсионера одежду и поджог её. Когда мужчина понял, что огонь начал распространяться по квартире, он покинул помещение.

Валентин Спицын скончался от полученных ожогов на месте преступления. Станислав Мигунов своей вины в содеянном не признал, так как он считал, что пенсионеру удастся покинуть помещение.

Свердловский облсуд признал 33-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица), п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений) и п.п. "д", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство человека, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом). Подсудимого приговорили к 17 годам и 2 месяцам лишения свободы, из которых первые 6 лет он проведёт в тюрьме, а остальные 11 лет - в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил заявленный потерпевшими иск о возмещении морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Валентин Спицын родился в 1930 году в Свердловске. Он потерял отца во время массовых репрессий, пережил Великую Отечественную войну, после чего работал и в геологоразведке, и токарем-фрезеровщиком на заводе. Он даже был депутатом городского совета Режа. На пенсии Валентин Спицын подрабатывал трудовиком в школе. Своими руками построил несколько горок и качелей для детей.