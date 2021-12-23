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Общество / Суды и криминал
23 декабря 2021, 08:17

Ректор Казанского федерального университета арестован по делу о заказном убийстве

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Ильшат Гафуров возглавляет Казанский федеральный университет с 2010 года. Фото: пресс-служба КФУ

Басманный суд Москвы арестовал до 21 февраля 2022 года ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Ему предъявлено обвиние в причастности к убийству по найму.

"В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору")", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы.

В суде оточнили, что ректор числится обвиняемым по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству. Ходатайство следствия удовлетворено, Ильшата Гафурова поместили под арест на два месяца. 

Инзвестно, что он возглавляет Казанский федеральный университет с 2010 года. Задержание происходило в Казани, затем Ильшата Гафурова доставили в Москву. В вузе уже заявили, что работа продолжается в прежнем режиме.

Областная газета Свердловской области

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