Ректор Казанского федерального университета арестован по делу о заказном убийстве

Ильшат Гафуров возглавляет Казанский федеральный университет с 2010 года. Фото: пресс-служба КФУ

Басманный суд Москвы арестовал до 21 февраля 2022 года ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Ему предъявлено обвиние в причастности к убийству по найму.

"В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору")", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы.

В суде оточнили, что ректор числится обвиняемым по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству. Ходатайство следствия удовлетворено, Ильшата Гафурова поместили под арест на два месяца.

Инзвестно, что он возглавляет Казанский федеральный университет с 2010 года. Задержание происходило в Казани, затем Ильшата Гафурова доставили в Москву. В вузе уже заявили, что работа продолжается в прежнем режиме.