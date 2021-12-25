Google и Facebook должны будут заплатить более 9,2 млрд за неудаление запрещённой информации

Сервис не удалил информацию, которая была признана запрещённой. Фото: скрин стартовой страницы Google

Российский суд впервые назначил Google и Facebook оборотные штрафы за неудаление запрещённой информации. Сумма, которую должны будут выплатить компании, превышает 9,2 млрд рублей.

Два дела в отношении компаний Google LLC и Facebook Inc (ныне Meta Platforms) накануне рассмотрел мировой суд Таганского района Москвы. Он признал организации виновными в повторном нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту.

"Впервые российским судом назначены штрафы, составляющие долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc", - рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Как рассказали в ведомстве, 4 и 27 октября в отношении копаний были составлены административные протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещёнными к распространению на территории РФ. В список вошли материалы:

разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих и (или) направленные на раскол многонационального и многоконфессионального государства;

с недостоверной общественно значимой информацией;

пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних ("зацепинг", "руфинг", совершение умышленной асфиксии);

пропагандирующие взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащие признаки героизации террористов;

с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

Уточняется, что на текущий момент в Facebook и Instagram не удалили более 2 тыс. материалов. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов – 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлено 21 протокол, сумма штрафов – 51,5 млн рублей.

Напомним, также Роспотребнадзор представил перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России с 1 января 2022 года. В список вошли 13 IT-компаний, в том числе Google LLC и Meta Platforms.