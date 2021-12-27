Обвиняемая в установке нелегального софта 1С многодетная мать из Первоуральска освобождена от наказания

Людмила Исламова освобождена от наказания. Фото: Алексей Кунилов.

В Первоуральске завершился суд над многодетной матерью Людмилой Исламовой, обвиняемой в установке нелегального софта 1С. Она признана виновной. Ей назначено наказание: один год условно с испытательным сроком один год. Однако от наказания она освобождена.

"Людмила Исламова признана виновной с наказанием один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - сообщили корреспонденту "Областной газеты" в Первоуральском городском суде. И добавили, что от наказания она освобождена в связи с изменением обстановки. Кроме того, ей изменили категорию совершения преступления с "тяжкого" на "средней тяжести".

Напомним, жительнице Первоуральска грозило тюремное заключение сроком до шести лет за то, что в офисе её небольшой компании по производству деталей трубопровода обнаружили нелицензионную программу 1С. Пиратский софт был установлен на семи компьютерах. Это выяснилось в сентябре прошлого года во время неожиданной проверки ОБЭП. При этом у Людмилы Исламовой имелась лицензия на технику, и, соответственно, ей не было никакой необходимости устанавливать нелегальную программу. Против неё возбудили уголовное дело по статье 146 УК РФ "Нарушение авторских прав с ущербом в особо крупных размерах".

Суд по делу матери четверых детей начался в сентябре прошлого года. Прокуратура запросила в качестве меры наказания три года условно с испытательным сроком два года. При этом представители фирмы 1С претензий к Людмиле Исламовой не имели, поскольку заключили с ней мировое соглашение. На последнем слове Людмила Исламова заявила о своей невиновности.