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Общество / Суды и криминал
27 декабря 2021, 14:38

Опубликовано видео задержания футболиста в Екатеринбурге, которого разыскивали 13 лет

Задержание

Разыскиваемый мужчина был осуждён Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга в октябре 2008 года по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Фото: скриншот видео пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.

В Екатеринбурге во время мини-футбольного матча, проводимого в спортивном комплексе "Калининец", задержали мужчину, который был осуждён за разбой. Он находился в розыске 13 лет.

Разыскиваемый мужчина был осуждён Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга в октябре 2008 года по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако на оглашение приговора мужчина не явился, в связи с чем был объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Оперативникам стало известно, что осуждённый будет участвовать в футбольном матче в составе одной из команд в рамках регулярного мини-футбольного чемпионата Екатеринбурга. Задержание произошло 20 декабря во время проведения матча.

После задержания мужчину доставили в СИЗО-1, чтобы затем отправить к месту отбывания назначенного наказания. Осуждённый сдался добровольно, физическая сила при задержании не применялась.

Публикуем видео задержания, размещённое на YouTube-канале свердловского ГУФСИН.

Областная газета Свердловской области

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