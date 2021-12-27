Продавца читов к компьютерной игре World of Tanks будут судить в Екатеринбурге

Черёмушкинский суд Москвы передал дело в отношении екатеринбуржца Андрея Кирсанова, обвиняемого в распространении читов для компьютерных игр World of Tanks и World of Warships, в районный суд уральской столицы. Дело станет прецедентным в российской судебной практике.
Как сообщала "Областная газета" ранее, ущерб от действий Андрея Кирсанова оценивается в 670 млн рублей.
"Постановлением Черёмушкинского суда Москвы дело в отношении Андрея Кирсанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание и распространение вредоносных компьютерных программ"), направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черёмушкинского суда.
При этом в отношении обвиняемого, как и прежде, будет действовать подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Несколько лет назад Андрей Кирсанов создал сайт по продаже читов - программного обеспечения для получения нечестных преимуществ во время игры. Например, он продавал ботов, которые воевали на виртуальном поле боя вместо живого игрока, а также программы, позволяющие идеально целиться в противников.
Дело Андрея Кирсанова станет первым в России случаем киберпреступления в сфере игровой индустрии. По нынешнему законодательству екатеринбуржцу грозит до 5 лет лишения свободы.