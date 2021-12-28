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28 декабря 2021, 16:00

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании банкротом Геннадия Бурбулиса

Фемида.

О сумме долга Геннадия Бурбулиса в картотеке суда не говорится. Фото: Галина Соловьёва.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании банкротом экс-госсекретаря РСФСР и бывшего первого заместителя председателя Правительства России Геннадия Бурбулиса. Информация об этом есть в картотеке суда.

В ней в качестве кредитора (заявителя) указан Геннадий Киреев. О сумме долга Геннадия Бурбулиса не уточняется.

Добавим, что в сентябре 2020 года судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда приняла решение взыскать с Геннадия Бурбулиса в пользу Геннадия Киреева 200 тысяч рублей. Ответчик с таким решением суда не согласился и долг не выплатил.

Областная газета Свердловской области

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