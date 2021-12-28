Верховный суд РФ ликвидировал организацию-иноагента "Мемориал"

Организация планирует обжаловать решение суда. Фото: Владимир Мартьянов.

Во вторник, 28 декабря, Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом). Организация планирует обжаловать решение суда.

Все отделения "Мемориала"* также будут ликвидированы.

"Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" удовлетворить", - передаёт слова судьи Аллы Назаровой ТАСС.

Отмечается, что суд огласил только резолютивную часть решения без пояснения причин и мотивов его принятия. Решение в законную силу ещё не вступило. Адвокат Мария Эйсмонт, защищавшая права организации, уже заявила о планах обжаловать постановление.

Напомним, что "Мемориал"* был внесён в список НКО-иноагентов в 2016 году. В течение следующих пяти лет организация многократно штрафовалась судами за нарушение законодательства об иностранных агентах. Историко-просветительский центр занимался исследованием политических репрессий в СССР.

Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного правозащитного центра "Мемориал"*, признанного в РФ некоммерческой организацией - иностранным агентом, за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу отметил, что эта новость обязательно дойдёт до Владимира Путина.

*Организация, признанная в России иностранным агентом.

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