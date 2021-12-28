Жительница Первоуральска взыскала с работодателя 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред

С ответчика взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото: Галина Соловьёва.

Жительница Первоуральска взыскала с работодателя компенсацию морального вреда за травму. Её размер составил 200 тысяч рублей.

В марте 2020 года Асия, идя на работу по обледеневшему навесному пешеходному мосту через железнодорожные пути, поскользнулась и упала. Медики диагностировали у неё перелом трёх пальцев ноги. Ей наложили гипс. На больничном она находилась более полугода. Сейчас из-за неправильного срастания костей она нуждается в операции.

Асия обратилась с иском в Первоуральский городской суд к АО "Русский хром 1915" (работодатель истца) и ОАО "РЖД" о возмещении морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В суде первой инстанции представители ответчиков исковые требования не признали, объясняя это тем, что мост не состоит у них на балансе и содержать его они не обязаны. К тому же, по их мнению, травма не являлась производственной.

Первоуральский городской суд иск не удовлетворил. Женщина не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. В итоге выяснилось, что сам по себе факт отсутствия государственной регистрации права собственности на пешеходный мост не может являться основанием для признания его бесхозным. Более того, из технического акта осмотра моста, составленного в 2006 году, следует, что он находится на балансе ЗАО "Русский хром 1915", правопреемником которого в настоящее время является АО "Русский хром 1915", сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Также обнаружено, что при строительстве объекта допущены существенные отступления от проектной документации. Всё это создаёт опасность для движения пешеходов, угрожает безопасности поездов, в связи с чем его дальнейшая эксплуатация недопустима.

В результате Свердловский областной суд отменил решение Первоуральского городского суда. Иск Асии к АО удовлетворён частично. С ответчика взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

На прошлой неделе "Областная газета" писала, что Свердловский облсуд приговорил убийцу 90-летнего общественного деятеля Валентина Спицына к 17 годам заключения. А в середине декабря наше издание сообщало, что родители умерших от отравления угарным газом супругов взыскали с УК более 8 млн рублей.