В Нижнем Тагиле двухлетний ребёнок погиб после избиения

Маленький мальчик скончался от травм. Фото: Александр Зайцев

В Нижнем Тагиле мужчина избил двухлетнего ребёнка своей знакомой. Малыш умер. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 19 декабря. Двухлетнего мальчика доставили в детскую больницу Нижнего Тагила с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Повреждение ему нанёс 23-летний знакомый его матери. Через несколько дней ребёнок умер.

Мужчину задержали. Сначала следственный отдел по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области в отношении мужчины возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего).

Из-за гибели малыша в самое ближайшее время с учётом результатов судебно-медицинской экспертизы следователи СКР предъявят задержанному обвинение в более тяжком преступлении, информировали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчик рос в неполной семье. Во время инцидента мать мальчика и её брат, с которыми проживал ребёнок, были на работе. Женщина ранее была судима за кражу, но наказание на первый раз получила достаточно мягкое – штраф.

"Малыш оставался с её знакомым, который изначально утверждал сыщикам, что ребёнок сам упал и ударился. Но когда был применён полиграф, стало очевидно, что молодой человек лукавит. Возможно, причиной жестокого обращения с несовершеннолетним стало то, что мальчик мог мешать подозреваемому спокойно отдыхать и смотреть телевизор", - рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что полиция и СКР отрабатывают и другие возможные версии.