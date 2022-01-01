Владимир Путин назначил председателя Арбитражного суда Свердловской области

Глава государства назначил шесть судей в Свердловской области и двух председателей судов. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О назначении судей федеральных судов". Документом утверждены, в том числе председатели Арбитражного суда Свердловской области и Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Ими стали Станислав Сидоркин и Ирина Пикина соответственно. Они назначены на 6-летний срок полномочий. Напомним, что Станислав Сидоркин стал и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области в феврале этого года. Это произошло после ухода на пенсию предыдущего председателя Светланы Цветковой, которая возглавляла арбитраж с 2011 года.

Владимир Путин назначил также ещё шесть судей в Свердловской области. Среди них:

судья Свердловского облсуда Сергей Волкоморов,

судья Камышловского районного суда Юрий Николаев,

судья Красногорского райсуда Каменска-Уральского Вероника Сорокина,

судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила Денис Абашев,

судья Чкаловского района Екатеринбурга Алия Федусова,

судья Арбитражного суда Свердловской области Александр Гонгало.

Документ опубликован 1 января на интернет-портале правовой информации.