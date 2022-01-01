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1 января 2022, 19:17

Владимир Путин назначил председателя Арбитражного суда Свердловской области

Глава государства назначил шесть судей в Свердловской области и двух председателей судов. Фото: Владимир Мартьянов

Глава государства назначил шесть судей в Свердловской области и двух председателей судов. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О назначении судей федеральных судов". Документом утверждены, в том числе председатели Арбитражного суда Свердловской области и Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Ими стали Станислав Сидоркин и Ирина Пикина соответственно. Они назначены на 6-летний срок полномочий. Напомним, что Станислав Сидоркин стал и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области в феврале этого года. Это произошло после ухода на пенсию предыдущего председателя Светланы Цветковой, которая возглавляла арбитраж с 2011 года. 

Владимир Путин назначил также ещё шесть судей в Свердловской области. Среди них:

  • судья Свердловского облсуда Сергей Волкоморов,
  • судья Камышловского районного суда Юрий Николаев,
  • судья Красногорского райсуда Каменска-Уральского Вероника Сорокина,
  • судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила Денис Абашев,
  • судья Чкаловского района Екатеринбурга Алия Федусова,
  • судья Арбитражного суда Свердловской области Александр Гонгало.

Документ опубликован 1 января на интернет-портале правовой информации.

Областная газета Свердловской области

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