Владимир Путин назначил председателя Арбитражного суда Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О назначении судей федеральных судов". Документом утверждены, в том числе председатели Арбитражного суда Свердловской области и Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Ими стали Станислав Сидоркин и Ирина Пикина соответственно. Они назначены на 6-летний срок полномочий. Напомним, что Станислав Сидоркин стал и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области в феврале этого года. Это произошло после ухода на пенсию предыдущего председателя Светланы Цветковой, которая возглавляла арбитраж с 2011 года.
Владимир Путин назначил также ещё шесть судей в Свердловской области. Среди них:
- судья Свердловского облсуда Сергей Волкоморов,
- судья Камышловского районного суда Юрий Николаев,
- судья Красногорского райсуда Каменска-Уральского Вероника Сорокина,
- судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила Денис Абашев,
- судья Чкаловского района Екатеринбурга Алия Федусова,
- судья Арбитражного суда Свердловской области Александр Гонгало.
Документ опубликован 1 января на интернет-портале правовой информации.