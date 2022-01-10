В Екатеринбурге на 6,5 лет осуждён водитель, который насмерть сбил свою девушку

Константин Фефилов приговорён к 6,5 годам лишения свободы. Фото: Павел Ворожцов.

Константин Фефилов, который в конце лета прошлого года насмерть сбил свою девушку, приговорён к 6,5 годам лишения свободы. Такой вердикт вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, Константин Фефилов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла ночью 31 августа 2021 года. Тогда Константин Фефилов управлял автомобилем ВАЗ-21103, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вблизи дома № 4 по улице Пирогова горе-водитель допустил наезд на свою девушку. Она получила черепно-мозговую травму, в результате которой скончалась в больнице несколько дней спустя.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Константину Фефилову наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры. Кроме того, ему на 2 года 10 месяцев запрещено управлять транспортными средствами.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей (родственницы погибшей), взыскав с осужденного компенсацию морального вреда и сумму понесённых расходов.

Приговор не вступил в законную силу.