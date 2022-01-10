Свердловский арбитражный суд отказал в принятии заявления о признании Геннадия Бурбулиса банкротом

Геннадия Бурбулиса отказались признавать банкротом. Фото: Галина Соловьёва.

Арбитражный суд Свердловской области не принял заявление о признании экс-госсекретаря РСФСР и бывшего первого заместителя Председателя Правительства России Геннадия Бурбулиса банкротом. У кредитора не было права подавать соответствующий иск.

Судья арбитражного суда отказал в принятии заявления о признании Геннадия Бурбулиса банкротом из-за нарушений условий законодательства. Об этом сообщается в определении, размещённом в электронной картотеке дел.

"Поскольку размер требований к должнику – гражданину с учётом абзаца 4 п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве составляет менее пятисот тысяч рублей, то у конкурсного кредитора отсутствует право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом", – говорится в документе. Исходя из этого, в принятии заявления было отказано.

Напомним, с иском о признании Геннадия Бурбулиса банкротом обратился кредитор Геннадий Киреев.

Добавим, что в сентябре 2020 года судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда приняла решение взыскать с Геннадия Бурбулиса в пользу Геннадия Киреева 200 тысяч рублей. Ответчик с таким решением суда не согласился и долг не выплатил.