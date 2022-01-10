В Екатеринбурге мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство прохожего

Суд приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге состоялся суд по делу уроженца Арамиля. Он получил 11 лет лишения свободы за убийство случайного прохожего.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Арамиля Александру Решетникову. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина ночью 22 декабря 2019 года пьяным гулял по улице в компании друзей. Мимо них прошёл незнакомый человек, и обвиняемый на почве внезапно возникшей неприязни ударил прохожего кулаком по лицу. Затем ещё трижды – ногой в голову.

Потерпевший попытался убежать, но Александр Решетников догнал его и сорвал с шеи мужчины золотые цепь и крестик. После этого скрылся.

"Кроме того, Решетников 28 июля 2020 года в вечернее время, распивая алкоголь во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес иному, также ранее незнакомому потерпевшему один удар кулаком в область лица, от которого потерпевший упал на землю, в последующем нанёс ему не менее 10 ударов ногами и руками по туловищу и голове", – говорится в сообщении.

Позже мужчина скончался в больнице.

Осуждённый признал вину частично, отрицая умысел украсть имущество. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Решетникову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.