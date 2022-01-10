Волна сообщений о минировании опять накрыла Средний Урал

По звонку лжетеррориста выезжают кинолог с собакой и сапёры. Фото: Галина Соловьёва, Павел Ворожцов, stock.adobe.com (Maksim Shmeljov)

Первый рабочий день после новогодних праздников начался с очередных неприятностей: две школы в Екатеринбурге пришлось эвакуировать после сообщений о минировании. Волна звонков о якобы заложенных бомбах в образовательных учреждениях, государственных структурах, торговых центрах и кинотеатрах катится уже не первый год по разным регионам России. И хотя взрывчатые вещества не обнаруживаются, безобидными «шуточки» лжетеррористов не назовёшь.

Нервная встряска

В начале прошлого года спецслужбы выезжали по сигналам о минировании детсадов и школ Екатеринбурга, Заречного, Камышлова, в конце – эвакуировали покупателей и персонал из торговых центров «Кит», «Радуга-парк», «Veer Mall» и «Гринвич», а также учеников и учителей из гимназии № 161. Эта же гимназия и школа №65 подверглись атаке лжетеррористов 10 января 2022 года. По каждому тревожному сигналу на место выезжают сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, кинологи, скорая помощь. Проверка зданий обходится в копеечку как их владельцам, так и силовым структурам. Своими нервами расплачиваются на подобные «шуточки» граждане, которых эвакуируют из-за угрозы взрыва.

– Накануне Нового года поехали всей семьей в «Радуга-парк» в Екатеринбурге, – рассказывает «Облгазете» предприниматель из Первоуральска Николай Медведев. – Нужно было купить продукты к праздничному столу, подарки, а также деток побаловать на аттракционах. Но всю радость отравил какой-то негодяй, сообщивший о минировании торгово-развлекательного центра. Дочка у нас ещё кроха, перепугалась. Её бабушке стало плохо, пришлось отпаивать сердечными каплями.

Эта «забава» – пугать земляков сообщениями о возможном взрыве – появилась в конце прошлого века. Поначалу ею баловались отдельные личности с низкой социальной ответственностью. Пьяницы, ревнивые мужья, школяры-двоечники, обозлённые на весь белый свет субъекты, а также психически нездоровые личности. Спецслужбы быстро научились определять, с какого номера телефона или электронного адреса поступило сообщение о заложенной бомбе, с помощью фоноскопической экспертизы устанавливать идентичность голоса и доказывать вину подозреваемого.

Наказывать за взрывоопасные «шуточки» также стали строго. Родителей несовершеннолетних лжеминёров штрафуют, великовозрастным лжетеррористам выносят более суровые приговоры. Так, в прошлом году Орджоникидзевский районный суд в Екатеринбурге отправил Юрия Галлямова, успевшего за короткий срок «заминировать» Храм-на-Крови, спорткомплекс «Динамо» и Северный автовокзал в Екатеринбурге, Среднеуральский женский монастырь, железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле и ряд других объектов, на три с половиной года в колонию за колючей проволокой. А в 2020 году за лжеминирование было осуждено 20 человек, ещё шестеро – к принудительному лечению.

Залповые атаки

Однако в последние годы лжеминированием занялись команды профессионалов. Они ставят перед собой цель не сорвать уроки в школе, а дестабилизировать обстановку в стране, нагнать страху.

– Залповые сообщения о готовящихся взрывах в местах массового скопления людей идут в основном из-за рубежа, – говорит руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Установить, откуда именно сигнал, спецслужбам удаётся, а вот привлечь виновных к ответственности – крайне редко. Подобные лжетеррористы угодны противникам России, они работают за валюту. И нет для них ничего святого.

Скверно и то, по словам Валерия Горелых, что залповые сообщения начинают рассылать и местные «умельцы». Недавно удалось выявить одного такого несовершеннолетнего продвинутого хулигана, устроившего переполох не только в нашей области, но и в нескольких других регионах. Пока, в интересах следствия, подробности скрываются, но в ближайшее время нам обещали их сообщить.

НАКАЗАНИЕ В зависимости от тяжести содеянного по статье 207 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрен штраф от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Или лишение свободы: минимум на три года, максимум – на десять лет. Кроме того, со лжеминёра или его родителей, если он несовершеннолетний, могут взыскать затраты на проведение операции по проверке здания. Однако суммы, прямо скажем, невелики. В прошлом году, к примеру, с «заминировавшего» квартиру на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле скорая помощь взыскала одну тысячу рублей, полиция – 4 600 рублей, Росгвардия – 530 рублей.