В Свердловской области злостную неплательщицу алиментов приговорили к 7 месяцам лишения свободы

Задолженность женщины на содержание ребёнка достигла суммы более 73 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Талицкий районный суд приговорил к реальному лишению свободы 44-летнюю жительницу Тугулымского района. Её признали виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка.

По решению суда, принятому в 2012 году, женщине требовалось ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Их размер составлял четверть заработка и (или) иного дохода. Как сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, в марте 2021 года её привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка в течение двух месяцев). В результате женщине назначили наказание – обязательные работы на срок 80 часов.

Такие меры не изменили поведение злостной неплательщицы. Алименты она не платила, материальную помощь на содержание несовершеннолетней дочери не оказывала. Её задолженность достигла суммы более 73 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения уголовного дела Талицкий районный суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 7 месяцев лишения свободы. Отбывать их ей предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее "Областная газета" писала, что30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал законо привлечении к административной и уголовной ответственности должников по алиментам. Речь идёт и о тех, кто перевёл средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей частично. Ранее глава комитета Совфеда РФ по соцполитике заявила о том, что неплательщиков алиментов стало больше.