В Екатеринбурге перед судом предстанет сиделка, которая избила 95-летнюю женщину

Расследование уголовного дела завершено. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении женщины-сиделки. Она избила 95-летнюю подопечную.

63-летняя жительница Полевского обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

В начале августа 2021 года обвиняемая работала сиделкой и ухаживала за женщиной 1926 года рождения. У женщины не сложились дружественные отношения с подопечной, из-за чего она стала проявлять агрессию к пенсионерке и применять физическую силу.

Следствие установило, что в период времени с 16:00 4 августа 2021 года по 9:00 5 августа 2021 года обвиняемая не менее 10 раз тапочкой ударила пенсионерку по голове. Затем схватила её за волосы, повалила на пол и нанесла 13 ударов ногами по туловищу и рукам, после чего протащила пострадавшую до кровати.

"Своими действиями обвиняемая причинила 95-летней женщине телесные повреждения в виде множественных гематом, кровоподтёков, а также вырвала волосы в теменной и затылочной областях головы. Указанные повреждения квалифицированы экспертом как причинившие легкий вред здоровью потерпевшей", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, после инцидента прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль ход проверки.