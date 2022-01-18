Таможенники в Кольцово изъяли у жителя Узбекистана 400 сим-карт

Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку вывоза за рубеж 400 сим-карт мобильных операторов России. Житель Узбекистана хотел доставить симки к себе на родину.
Во время осмотра его багажа таможенники обнаружили две картонные коробки с пластиковыми модулями абонентов сотовой связи. Их общий вес составлял 4,6 кг.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, по словам мужчины, сим-карты он вёз в качестве подарка для друзей. О том, что нужно декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, он не знал.
"Достоверно установить цель вывоза 400 сим-карт российских операторов сотовой связи не удалось", — отметил начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.
В результате сим-карты у авиапассажира изъяли. В отношении него возбуждено административное производство. Вероятно, ему выпишут штраф, который может достичь двукратной стоимости сим-карт. Симки же могут конфисковать.
В середине декабря "Областная газета" писала, что уралец пытался незаконно вывезти в США самоцветы. Он отправил их почтой под видом керамического декора. Тогда же мы сообщали, что Кольцовская таможня пресекла попытку вывоза иконы на Кипр.