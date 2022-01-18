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Общество / Суды и криминал
18 января 2022, 15:47

Таможенники в Кольцово изъяли у жителя Узбекистана 400 сим-карт

Сим-карты

По словам мужчины, сим-карты он вёз для друзей. Фото: пресс-служба УТУ

Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку вывоза за рубеж 400 сим-карт мобильных операторов России. Житель Узбекистана хотел доставить симки к себе на родину.

Во время осмотра его багажа таможенники обнаружили две картонные коробки с пластиковыми модулями абонентов сотовой связи. Их общий вес составлял 4,6 кг.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, по словам мужчины, сим-карты он вёз в качестве подарка для друзей. О том, что нужно декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, он не знал.

"Достоверно установить цель вывоза 400 сим-карт российских операторов сотовой связи не удалось", — отметил начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

В результате сим-карты у авиапассажира изъяли. В отношении него возбуждено административное производство. Вероятно, ему выпишут штраф, который может достичь двукратной стоимости сим-карт. Симки же могут конфисковать.

В середине декабря "Областная газета" писала, что уралец пытался незаконно вывезти в США самоцветы. Он отправил их почтой под видом керамического декора. Тогда же мы сообщали, что Кольцовская таможня пресекла попытку вывоза иконы на Кипр.

Областная газета Свердловской области

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