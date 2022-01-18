Валерий Савельев отозвал иск об отмене результатов выборов в Заксобрание Свердловской области

Дело рассматривалось в Свердловском областном суде 18 января. Фото: Галина Соловьёва

Бывший депутат свердловского парламента, предприниматель Валерий Савельев отозвал иск об отмене результатов сентябрьских выборов в Заксобрание, принятых Чкаловской районной избирательной комиссией Екатеринбурга. Дело рассматривалось в Свердловском областном суде 18 января.

О результатах заседания сообщили в пресс-службе облсуда.

"В ходе судебного заседания представителем административного истца было заявлено ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу. Свердловский областной суд определил принять отказ Савельева от административного иска. Производство по делу прекращено", — говорится в сообщении.

Причины такого решения со стороны истца пока не называются.

Напомним, на выборах в Законодательное собрание 19 сентября прошлого года победителем в Чкаловском одномандатном округе стал лидер свердловского отделения КПРФАлександр Ивачёв. Он набрал 18 730 голосов избирателей и обогнал единоросса Валерия Савельева на 702 голоса.

Представители AVS Group, основателем которой является Валерий Савельев, заявили в СМИ, что иск подан в связи с обращениями избирателей и общественных организаций – многие выразили готовность официально подтвердить, что были свидетелями нарушений при голосовании.

А Александр Ивачёв на своей странице в Facebook заявил, что заявления в адрес Валерия Савельева поступали от "мобильных избирателей", которые проголосовали на участках Чкаловского района, не имея на то право.