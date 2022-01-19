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Общество / Суды и криминал
19 января 2022, 21:41

Замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева задержали по подозрению в коррупции

Владимир Токарев

Владимир Токарев был назначен заместителем министра транспорта 26 января 2021 года. Фото: сайт Минтранса РФ

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева задержали в качестве подозреваемого по делу о коррупции. Его доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу для проведения оперативных действий.

О задержании замминистра сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что коррупционное преступление, в совершении которого подозревают Владимира Токарева, не относится к его нынешней работе в министерстве.

Также был задержан экс-глава компании "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян. Владимир Токарев работал в этой компании первым заместителем гендиректора в период с 2016 по 2018 годы.

Напомним, что Владимир Токарев был назначен заместителем министра транспорта 26 января 2021 года. До этого в разное время он занимал должности замминистра регионального развития России, замминистра строительства и ЖКХ, заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также входил в состав правления ПАО "РусГидро". Владимир Токарев был удостоен ордена Дружбы.

Областная газета Свердловской области

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