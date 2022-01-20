Тагильчанин получил производственную травму по вине своего руководителя

Технического директора предприятия обвиняют в нарушении требований охраны труда. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет руководитель обособленного подразделения ООО Торговый дом "Старый соболь". Ему грозит лишение свободы сроком до одного года.

Технического директора предприятия обвиняют в нарушении требований охраны труда. Это привело к производственному травматизму работников. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 9 апреля 2021 года обвиняемый поручил работникам предприятия выполнить работы на станке. По версии следствия, инструктаж с бригадой он не провёл. Указано, что движущиеся и вращающиеся части станка не были ограждены защитным кожухом. К тому же, работники обнаружили, что станок неисправен. Пытаясь провести ремонт, один из рабочих дал команду другому на включение электродвигателя привода станка. При этом левую руку от станка он не убрал, и она оказалась между ремнём и стальным шкивом. В результате работник лишился четырёх пальцев.

По информации старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александра Шульги, следователем СК России проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В итоге обвиняемый выплатил потерпевшему материальную компенсацию. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

18 января "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге 24-летний каменщик погиб после падения в вентиляционную шахту. По данному факту возбуждено уголовное дело.