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Общество / Суды и криминал
20 января 2022, 13:43

В Свердловской области начали массово штрафовать за нарушение масочного режима

Люди в автобусе

В транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Жители Свердловской области регулярно нарушают масочный режим. Суды каждый день штрафуют людей за отсутствие маски.

В Екатеринбурге ежедневно рассматривают дела по административным правонарушениям, которые касаются невыполнения правил поведения при режиме повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Как следует из расписания судебных заседаний, только сегодня районные суды столицы Урала проводят 17 слушаний. Из них 5 дел рассматривают в Кировском районном суде, 3 — в Железнодорожном, ещё 9 — в Ленинском. А накануне здесь провели аж 29 заседаний, сумма одного штрафа колеблется от 1 до 30 тысяч рублей за нарушение масочного режима.

В Каменске-Уральском за три месяца за отказ надеть маску в автобусе оштрафовали 49 человек, сообщает пресс-служба городской администрации. С начала пандемии в городе было составлено 2 458 протоколов за нарушение режима на объектах торговли и в транспорте.

Напомним, меры противоэпидемической безопасности необходимо соблюдать. За их нарушение можно получить штраф. Обязательный масочный режим в транспорте на территории Свердловской области действует с апреля 2020 года. В мае обязательство носить маску распространили на весь регион.

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