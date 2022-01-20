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Общество / Суды и криминал
20 января 2022, 20:30

Пятилетнему мальчику из Нижнего Тагила выплатили 100 тысяч рублей за травму на детской площадке

Детская площадка

Ребёнок получил травму на детской площадке. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура в Нижнем Тагиле добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу пятилетнего мальчика, получившего травму на детской площадке. Пока матери ребёнка выплачена треть суммы — 100 тысяч рублей.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по факту происшествия, которое произошло 2 июня 2021 года. В этот день ребёнок соскользнул с металлической конструкции. В результате падения у мальчика был почти ампутирован палец ноги. В городской больнице № 1 ребёнка прооперировали. Неделю он находился на стационарном лечении в хирургическом отделении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, причиной падения ребёнка стало ненадлежащее содержание управляющей компанией игрового оборудования на детской площадке во дворе дома по улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. Опасную металлическую конструкцию уже демонтировали.

В Дзержинский районный суд города направили исковое заявление о взыскании с ООО "УК "Райкомхоз-НТ" компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч рублей в пользу ребёнка. В итоге стороны заключили мировое соглашение. По его условиям управляющая компания поэтапно выплатит матери мальчика 300 тысяч рублей. В настоящее время выплачена треть суммы.

Сегодня "Областная газета" писала, что житель Нижнего Тагила получил производственную травму по вине своего руководителя. А 18 января мы сообщали, что в Екатеринбурге 24-летний каменщик погиб после падения в вентиляционную шахту. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Областная газета Свердловской области

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