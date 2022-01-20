Свердловская полиция фиксирует всплеск мошенничества в отношении пожилых граждан

В МВД рассказали, как уберечь себя и своих родителей от аферистов. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие 20 дней января в Свердловской области зафиксирован всплеск мошеннических операций в отношении пожилых граждан. В МВД рассказали, как уберечь себя и своих родителей от аферистов.

По словам начальника пресс-службы регионального главка полиции Валерия Горелых, в январе уже зарегистрировано свыше 50 мошеннических операций в отношении пожилых свердловчан. В основном жертвами злоумышленников становятся женщины.

Самая популярная схема выглядит следующим образом: мошенник, представляясь сыном/внуком/дочерью/внучкой, звонит человеку и жалостливым голосом сообщает о том, что он якобы попал в серьёзное ДТП с жертвами, а он сам сейчас находится в больнице. Аферист говорит, что его могут посадить и просит у "родителя" большую сумму денег, чтобы избежать тюрьмы. Как правило, злоумышленники просят от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

"Впечатлительные люди, находясь в шоковом состоянии от услышанного про жуткую аварию с не менее жуткими возможными последствиями, не проверяя полученные сведения на предмет соответствия действительности, отдают свои сбережения или для этих целей берут кредиты в банковских структурах. Жулики, очевидно, на ворованные деньги хорошо отдохнули где-нибудь на Мальдивах в длительные новогодние праздники. Ресурсы у них поубавились, теперь они вновь с азартом взялись за старое", — поясняет Валерий Горелых.

Полиция напоминает о необходимости информировать своих пап, мам, бабушек и дедушек о существовании подобных провокаций. Также очень важно перепроверять сведения о том, кто именно вам звонит. Если человеку звонят с незнакомого номера и представляются родственником, сотрудники МВД рекомендуют положить трубку, дозвониться до родственника по знакомому вам номеру и уточнить, правда ли он попал в неприятность.

Напомним, что в прошлом году мошенники похитили у свердловчан более 1 млрд рублей.

О проблеме с мошенниками высказались даже российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

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