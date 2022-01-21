Свердловский облсуд пересматривает приговор виновнику смертельного ДТП Владимиру Васильеву

В марте 2021 года Ленинский районный суд приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трём месяцам лишения свободы. Приговор обжаловали и потерпевшие, и подсудимый. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский областной суд сегодня пересматривает приговор виновнику смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге Владимиру Васильеву. Авария произошла в августе 2019 года. Следствие и судебные процессы длятся уже 2,5 года.

Сегодня облсуд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов в защиту осуждённого, а также представителей потерпевших на приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга от 10 марта 2021 года.

Напомним, что согласно этому приговору Владимиру Васильеву было назначено 9 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был признан виновным в неправомерном завладении чужим автомобилем и нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшим гибель людей. В июле 2021 года приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, совершившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, отменили. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Жуткая авария произошла 4 августа 2019 года. Ранним утром водитель Kiа Rio пронёсся по Малышева и на огромной скорости (90 км/ч, при максимально разрешённой скорости 60 км/ч) протаранил стоявшие на перекрёстке с улицей Московской машины. В ДТП погибли два человека, тяжело пострадал ребёнок.

"Областная газета" следит за итогами заседания облсуда.