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21 января 2022, 18:27

В Екатеринбурге будут судить банду, укравшую 88 млн рублей

разбойник

За три года преступной деятельности они нанесли ущерб на сумму 88 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение в отношении четырёх екатеринбуржцев, которые совершали разбойные нападения в период с мая 2017 года по октябрь 2020 года. За три года преступной деятельности они нанесли ущерб на сумму 88 млн рублей.

Банда успела совершить 8 разбойных нападений и планировала совершить ещё одно.

"Деятельность банды характеризовалась сплочённостью её членов, тщательной подготовкой и планированием преступлений, соблюдением мер конспирации", — отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Одно из самых громких нападений этой банды произошло 2 апреля 2019 года на парковке аэропорта Кольцово. Вооружённые злоумышленники напали на потерпевших, перевозивших в Улан-Удэ крупную сумму наличных от одного из торговых центров, похитили более 20 млн рублей и скрылись. Во время последнего нападения банда похитила более 37,7 млн рублей. При этом похищение было совершено обвиняемыми в новом составе.

В октябре 2020 года правоохранительным органам удалось пресечь деятельность банды, задержав её организатора.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях задержанные обвиняются в создании и руководстве вооруженной бандой, разбое и подготовке к совершению разбойного нападения. Уголовное дело будет рассматривать Свердловский областной суд.

Областная газета Свердловской области

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