В деле Владимира Васильева, погубившего в пьяном ДТП двух человек, наметился очередной скандальный поворот

Во время процесса в Ленинском районном суде публика видела Владимира Васильева редко. Фото: Галина Соловьёва

В изначально скандальном деле Владимира ВАСИЛЬЕВА произошёл очередной скандальный поворот. Свердловский областной суд оправдал его по одной статье обвинения и снизил наказание по другой. В итоге Васильев получил право на реабилитацию, а срок его грядущего пребывания в колонии усох как шагреневая кожа.

Подмены, подтасовки

Жуткая авария, напомним, произошла в центре Екатеринбурга ранним утром 4 августа 2019 года. Она была зафиксирована видеокамерами и заснята очевидцами. На роликах, выложенных в Интернете, видно, как автомобиль на бешеной скорости несётся по улице Малышева и врезается в машины, стоящие на светофоре перед улицей Московской. Скрежет железа, восклицания тех, кто оказался рядом, и неадекватное поведение виновника ДТП и его пассажира…

Свидетели аварии, врачи скорой помощи отмечали, что водитель и его пассажир явно находились в состоянии опьянения. Однако кровь на наличие алкоголя почему-то не проверяли, а в моче Владимира Васильева следов алкоголя или других веществ эксперты не нашли. Сам он тоже твердил, что был абсолютно трезв. И лишь после того как родственники погибших, таксиста Александра Трушкова и его пассажира Виталия Никифорова, подняли шум, и дело передали в Следственный комитет, вскрылась ошеломляющая правда. Оказалось, что образец крови Васильева был утрачен, а повторно проведённая экспертиза установила, что сданная на анализ моча принадлежит не Владимиру, а его отцу Андрею Васильеву, на тот момент высокопоставленному сотруднику Росгвардии.

Как отец ухитрился сдать анализы за сыночка? Якобы замотанный работой врач перепоручил проконтролировать процесс медсестре, а та ненадолго вышла из кабинета, вот Васильевы и воспользовались случаем. Версия не выдерживает никакой критики, тем не менее к уголовной ответственности ни врача, ни медсестру не привлекли. Доказать корыстный мотив в их действиях или не сумели, или не захотели.

Избежал наказания и Андрей Васильев. Материалы о подмене биоматериала были выделены в отдельное производство и переданы в следственный отдел СК России по Центральному военному округу.

– Признаки фальсификации доказательств в действиях Андрея Васильева были установлены, – объяснил «ОГ» начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко. – Но возбуждать уголовное дело против офицера не стали, сославшись на примечание к статье 316 Уголовного кодекса РФ. В нём говорится, что от ответственности за укрывательство преступления освобождаются близкие родственники того, кто его совершил.

Гримасы гуманности

Остаётся лишь поражаться, как ловко гуманизация правосудия используется исключительно на пользу тех, кто преступает закон. Согласитесь, одно дело — не выдавать родственника, другое — фальсифицировать доказательства, используя должностной ресурс. По сути, Васильев-старший лишил следствие важной улики, но это сошло ему с рук. Васильев-младший упорно твердит, что сел за руль в трезвом виде, а аварию совершил потому, что внезапно почувствовал себя плохо. Он не устаёт подчёркивать, что лабораторным путём опьянение не доказано, и требует, чтобы суд руководствовался презумпцией невиновности и снял с него обвинение в управлении авто в нетрезвом виде. Пока суды этот довод отметают, но кто его знает, как дальше дело повернётся. Ведь удалось же Владимиру Васильеву добиться, чтобы с него сняли обвинение в угоне авто, а из приговора исключили ссылку на повышенную общественную опасность деяния. Происходило это довольно странно.

Первоначально это резонансное дело рассматривалось в Ленинском районном суде. Большинство заседаний было закрыто для публики и СМИ. Судья Александр Суслов объяснял свои решения интересами несовершеннолетних потерпевших и необходимостью сохранить медицинскую тайну. Однако заинтересованы в сокрытии обстоятельств дела были лишь подсудимый и его родители. Потерпевшие, напротив, настаивали на гласном и открытом процессе, но их никто не слушал.

В марте 2021 года огласили приговор: 9 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Недовольны им остались и потерпевшие, и осуждённый. Апелляционные жалобы поступили в Свердловский областной суд, и он принял решение приговор отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Причём одной из причин отмены приговора называлось нарушение принципа гласности при рассмотрении дела.

В августе 2021 года дело Владимира Васильева начала рассматривать в Ленинском районном суде судья Татьяна Чащина, но закончить его не успела. Прокуратура Свердловской области опротестовала апелляционное решение областного суда в Седьмом кассационном суде, расположенном в Челябинске. И тот принял решение направить дело Владимира Васильева на новое рассмотрение в Свердловский областной суд.

Что дальше?

По новой дело в областном суде рассматривала коллегия из трёх судей. Родственники погибших надеялись, что их доводы будут услышаны, и срок Владимиру Васильеву, который так и не раскаялся по-настоящему в содеянном, добавят. Увы, их ожидания не сбылись. Новый приговор, который огласил председательствующий Александр Андреев, потерпевших ошарашил. С Владимира Васильева сняли обвинения в угоне автомобиля и признали необоснованной ссылку на повышенную общественную опасность совершённого им деяния при назначении наказания. В итоге срок лишения свободы Владимиру Васильеву снизили до 8 лет 11 месяцев. Если учесть, что с 14 августа 2019 года он содержится в СИЗО, а день нахождения там приравнивается к полутора дням в колонии, то почти четыре года он уже отсидел. Вскоре можно и на условно-досрочное освобождение проситься.

СПРАВКА «ОГ» В статье 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламенирующей порядок реабилитации, говорится: «Право на реабилитацию включает в себя возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причинённый гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объёме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда»