В Свердловском областном суде состоялись прения сторон по делу химмашевского стрелка

Мужчина признаёт свою вину. Фото: Алексей Кунилов

Завершились прения сторон по уголовному делу в отношении Сергея Болкова, который устроил стрельбу на Химмаше в Екатеринбурге. Гособвинитель запросил для него 20 лет лишения свободы.

Прокурор Свердловской области Борис Крылов просил признать Болкова виновным в том, что он, будучи пьяным, 31 мая 2021 года устроил стрельбу из охотничьего карабина. Целился в воздух и по прохожим. Пули попали в девятилетнюю девочку, сидевшую вместе с семьёй в машине, сотрудника Росгвардии, цветочный ларёк и девять автомобилей.

Кроме этого, Болкова обвиняют в том, что незадолго до того, как открыть стрельбу, он удерживал в своей квартире мужчину, угрожал ему карабином и ножом.

Гособвинитель просил назначить Сергею Болкову наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

Адвокат просил смягчить наказание и изменить статью 105 УК РФ "Убийство" на статью 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ведь его подзащитный утверждал, что не мог видеть ребёнка в машине и не планировал никого убивать.

Напомним, расследование этого уголовного дела брал под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.