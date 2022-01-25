В Екатеринбурге задержали подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров

Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали двух человек, обманувших и обокравших нескольких пенсионеров. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Задержанными оказались студенты 1999 года рождения. Они решили подзаработать на обмане пенсионеров. Схема выглядела так: аферист звонил пенсионеру, представлялся сыном или внуком и жалостливым голосом сообщал, что попал в серьёзное ДТП с жертвами и находится в больнице. Теперь его якобы могут посадить, и нужна крупная сумма денег — как правило, от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

Студенты нашли эту "подработку" через интернет и часть похищенных средств уже отправили "работодателям". Остальное полицейские смогли изъять. Они также нашли у подозреваемых заявления от обманутых пенсионеров с просьбами не садить в тюрьму их родных. Следователи просят суд арестовать мошенников. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

"Правоохранители призывают помнить, что для организаторов мошеннических схем подобные исполнители являются всего лишь расходным материалом, о судьбе которого никто из "работодателей" заботиться не будет. УМВД России по г. Екатеринбургу в очередной раз призывает жителей города, имеющих пожилых родственников, предупредить их о подобных способах мошенничества. В случае поступления подозрительных звонков необходимо немедленно связаться со своими близкими и уточнить полученную информацию. Не передавайте деньги незнакомцам и не переводите на неизвестные счета", — напомнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее свердловская полиция сообщила о всплеске мошенничества в отношении пожилых граждан. В январе произошло более 50 таких случаев.

О проблеме с мошенниками высказались даже российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.