В Екатеринбурге задержали водителя при попытке откупиться от медосвидетельствования

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На улице Куйбышева в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции задержали 40-летнего мужчину, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения и предложил инспекторам взятку. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris был остановлен инспекторами для проверки документов. Сотрудники Госавтоинспекции заметили, что автомобилист нервничал и вёл себя подозрительно, в связи с чем его пригласили в патрульную машину.

Уже в автомобиле мужчина предложил инспекторам откупиться от проведения освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы напомнили ему о том, что подобные предложения являются уголовными преступлениями, но мужчина продолжил стоять на своём.

"Вновь предложив полицейским денежные средства, водитель достал купюры и положил в карман передней пассажирской двери. Госавтоинспекторы задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла денежные средства в размере 30 000 рублей", — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водителя доставили в отдел полиции № 7 для разбирательства. Там мужчина признался, что днём ранее он употреблял наркотики и с помощью взятки пытался избежать проверки.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Подобные преступления караются лишением свободы на срок до 15 лет.