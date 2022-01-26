Темы дня

Общество / Суды и криминал
26 января 2022, 19:33

В Екатеринбурге задержали водителя при попытке откупиться от медосвидетельствования

Взятка

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На улице Куйбышева в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции задержали 40-летнего мужчину, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения и предложил инспекторам взятку. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris был остановлен инспекторами для проверки документов. Сотрудники Госавтоинспекции заметили, что автомобилист нервничал и вёл себя подозрительно, в связи с чем его пригласили в патрульную машину.

Уже в автомобиле мужчина предложил инспекторам откупиться от проведения освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы напомнили ему о том, что подобные предложения являются уголовными преступлениями, но мужчина продолжил стоять на своём.

"Вновь предложив полицейским денежные средства, водитель достал купюры и положил в карман передней пассажирской двери. Госавтоинспекторы задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла денежные средства в размере 30 000 рублей", — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водителя доставили в отдел полиции № 7 для разбирательства. Там мужчина признался, что днём ранее он употреблял наркотики и с помощью взятки пытался избежать проверки.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Подобные преступления караются лишением свободы на срок до 15 лет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2022, 20:00 / Общество
В Екатеринбурге обнаружили ещё один очаг тлеющих торфяников
26.01.2022, 19:44 / Общество
Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области до 31 января
26.01.2022, 19:33 / Общество
В Екатеринбурге задержали водителя при попытке откупиться от медосвидетельствования
26.01.2022, 19:00 / Общество
Результаты экспресс-тестов на коронавирус можно будет узнать через портал госуслуг
26.01.2022, 18:45 / Общество
На 300-летний юбилей Нижнего Тагила пригласят группу "На-На"