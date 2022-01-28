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Общество / Суды и криминал
28 января 2022, 13:38

Хозяин коровы, ставшей причиной ДТП, по решению суда выплатит 600 тысяч рублей

Корова

Животное паслось вместе с другими коровами, но в какой-то момент отбилось от стада, а владелец не заметил пропажи.  Фото: Галина Соловьёва

Асбестовский городской суд взыскал с владельца коровы, ставшей причиной ДТП, более 600 тысяч рублей в пользу водителя, который врезался в животное. Авария произошла в июле 2020 года на дороге Асбест — поселок Малышева.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Toyota Hiace Сергея В. наехала на корову, которая неожиданно выбежала на дорогу в тёмное время суток. В результате аварии животное погибло, а автомобилю Сергея был причинён серьёзный ущерб, который был оценён в 962 тысячи рублей.

Сбитая корова принадлежала Фёдору Т. Животное паслось вместе с другими коровами, но в какой-то момент отбилось от стада, а владелец не заметил пропажи. 

Сергей подал иск в Асбестовский городской суд на сумму 962 тысячи рублей за разбитый автомобиль. В свою очередь Фёдор подал встречный иск на 50 тысяч рублей. Хозяин коровы отметил, что он испытывал нравственные страдания из-за гибели животного, так как "растил корову в любви и заботе 2 года, и её смерть стала для него потрясением, он долго не мог оправиться, переживая потерю любимого животного".

Асбестовский городской суд заключил, что в аварии есть вина обеих сторон: пастух допустил нахождение домашнего животного на проезжей части в ночное время, а водитель, двигаясь в зоне действия знака "Дикие животные", должен был снизить скорость.

В итоге суд первой инстанции постановил, что степень вины Фёдора Т. в ДТП значительно выше, чем Сергея В., и взыскал с ответчика в пользу истца 620 504 рубля. В пользу хозяина коровы взысканы расходы на юридические услуги — 3905 рублей.

Не согласившись с таким решением, пастух подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд, однако решение Асбестовского городского суда было оставлено без изменений. 

Областная газета Свердловской области

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