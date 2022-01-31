Педофила из Асбеста приговорили к пожизненному лишению свободы

Мужчина проведёт всю оставшуюся жизнь за решёткой. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд вынес приговор педофилу, который убил 11-летнюю девочку в Асбесте. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Итоговое заседание прошло сегодня. Неоднократно судимый житель Асбеста признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, в том числе убийстве малолетней с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый Артём Осипов 12 ноября 2020 года под действием запрещённых веществ встретил возле дома по ул. Челюскинцев в Асбесте незнакомую девочку 2009 года рождения, которая продавала прохожим газеты. Под предлогом покупки он привёл ребёнка в свою квартиру и совершил в отношении неё насильственные действия, после чего задушил.

"Свердловский областной суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил осуждённому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Напомним, Госдума РФ 18 января приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ в части усиления наказания для педофилов. Рецидивистам будет грозить пожизненное тюремное заключение.