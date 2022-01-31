Темы дня

Общество / Суды и криминал
31 января 2022, 14:55

Педофила из Асбеста приговорили к пожизненному лишению свободы

Колючая проволока

Мужчина проведёт всю оставшуюся жизнь за решёткой. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд вынес приговор педофилу, который убил 11-летнюю девочку в Асбесте. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Итоговое заседание прошло сегодня. Неоднократно судимый житель Асбеста признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, в том числе убийстве малолетней с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый Артём Осипов 12 ноября 2020 года под действием запрещённых веществ встретил возле дома по ул. Челюскинцев в Асбесте незнакомую девочку 2009 года рождения, которая продавала прохожим газеты. Под предлогом покупки он привёл ребёнка в свою квартиру и совершил в отношении неё насильственные действия, после чего задушил.

"Свердловский областной суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил осуждённому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Напомним, Госдума РФ 18 января приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ в части усиления наказания для педофилов. Рецидивистам будет грозить пожизненное тюремное заключение.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2022, 16:12 / Общество
В Свердловской области на реабилитацию после коронавируса выделено более 1 млрд рублей
31.01.2022, 15:13 / Общество
РЭК установила предельный тариф на проезд в Екатеринбурге в размере 32 рублей
31.01.2022, 14:55 / Общество
Педофила из Асбеста приговорили к пожизненному лишению свободы
31.01.2022, 14:51 / Общество
Павел Креков анонсировал введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19
31.01.2022, 14:39 / Общество
За сутки в России COVID-19 выявили у 124 070 человек