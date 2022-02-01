В Екатеринбурге раскрыли кражу принадлежавших ветерану Великой Отечественной войны наград

После завершения следственных действий награды будут возвращены внучке ветерана. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские разыскали преступников, выкравших награды ветерана Великой Отечественной войны из квартиры его внучки. У двоих злоумышленников найдены, в том числе, два ордена войны, медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".

Ценности украли двое уроженцев одного из государств СНГ 19 и 23 лет. Они проникли в квартиру внучки ветерана, подобрав ключи от двери, а затем смогли взломать сейф, где хранились семейные реликвии. Женщина обратилась в полицию сразу, как обнаружила пропажу. По факту кражи следователь отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу возбудил уголовное дело.

"С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, в том числе орудия взлома и следы обуви предполагаемых злоумышленников. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали двоих уроженцев одного из государств СНГ. Похищенные ценности изъяты. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После завершения следственных действий награды будут возвращены внучке ветерана", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым грозят штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.