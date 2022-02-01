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Общество / Суды и криминал
1 февраля 2022, 16:52

Химмашевского стрелка из Екатеринбурга приговорили к 18 годам лишения свободы

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Фото: Алексей Кунилов

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Фото: Алексей Кунилов

Пенсионера МВД Сергея Болкова, который в мае прошлого года открыл стрельбу по екатеринбуржцам с балкона, приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело рассматривал 1 февраля Свердловский областной суд.

Напомним, что в результате двухчасовой стрельбы на Химмаше пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Были повреждены 9 автомобилей и оборудование торговых точек. Собственникам был причинён ущерб на общую сумму более 1,5 млн рублей. Стрелка в итоге остановила группа СОБРа.

"Суд признал Болкова виновным в том, что он 30 мая 2021 года, находясь в своей квартире на ул. Бородина в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон с охотничьим карабином "Вепрь-КМ" и начал стрелять сначала в воздух, а затем по прохожим. Также Сергея Болкова признали виновным в том, что незадолго до стрельбы он незаконно удерживал у себя в квартире мужчину, угрожая карабином и ножом, высказывал ему угрозы убийством", — сообщили в пресс-службе облсуда.

Сергей Болков признан виновным по нескольким статьям УК РФ. Его приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

"В ходе расследования уголовного дела следствием СКР проделан значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. По делу допрошено большое количество свидетелей, осуществлены осмотры мест происшествий, предметов и документов, выемки, проведён комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические, баллистические, криминалистические, а также комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого, согласно заключению которой он каким-либо болезненным состоянием психики в момент совершения инкриминируемых ему деяний не страдал и не страдает в настоящее время", — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка 100 сотрудников МВД под руководством начальника УМВД по городу Екатеринбургу Игоря Озерова. Из двух подъездов было эвакуировано 35 человек.

Областная газета Свердловской области

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