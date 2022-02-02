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2 февраля 2022, 20:48

Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн" террористическим

Суд

Иск рассматривали в закрытом режиме. Фото: Алексей Кунилов

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн" террористическим. За участие или организацию террористической деятельности в России преступникам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Иск рассматривали в закрытом режиме, из-за чего мотивировка решения суда остаётся неизвестной — Верховный суд огласил только резолютивную часть решения.

"Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение "Колумбайн" террористическим. Решение суда вступает в силу немедленно", — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

В Генпрокуратуре уточняют, что координация движения осуществляется через интернет. Также в социальных сетях создаются группы, которые занимаются психологической обработкой детей и подростков, снимая запреты на применение насилия и убийства.

"Движение "Колумбайн" основано на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций. Его участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей", — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Всего потерпевшими признаны более 600 граждан. В этот же день Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность школ в Свердловской области. Власти Республики Татарстан объявили 12 мая днём траура.

Аналогичное нападение произошло 20 сентября в Перми. Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. В результате 6 человек погибли, 47 пострадали.

После теракта в Казани и Перми президент РФ Владимир Путин потребовал ужесточить закон "Об оружии". В ноябре ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу в Казани.

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Областная газета Свердловской области

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