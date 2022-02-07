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Общество / Суды и криминал
7 февраля 2022, 21:39

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, хранившего дома 1,5 килограмма героина

Наркоторговец и наркотики

Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге задержали 26-летнего иностранного гражданина, который подозревается в распространении запрещённых веществ, и покупателя наркотиков. Сотрудники полиции изъяли у "продавца" 1,5 килограмма героина.

Операция по поимке наркоторговца проводилась 2 февраля в районе ул. Отто Шмидта — его задержали в тот момент, когда он делал закладку. Мужчина не стал отрицать, что занимается распространением наркотиков, и рассказал, что в свёртке находится героин. Сотрудники полиции стали ожидать "клиента", который придёт за закладкой.

Спустя некоторое время к месту, где находилась закладка, подошёл ещё один мужчина. Он взял свёрток с 2,75 грамма героина, но когда увидел направляющихся в его сторону сотрудников полиции, попытался убежать, выбросив по пути наркотики. Однако полицейским удалось поймать "покупателя" — им оказался 33-летний мужчина, который, по версии правоохранителей, планировал продать другим запрещённые средства.

"У полицейских также имелась информация о том, что "закладчик" располагает более крупным объёмом героина. Поэтому был организован осмотр места проживания иностранца. В результате на съёмной квартире на ул. Щорса сыщики обнаружили рюкзак, в котором находилось ещё несколько пакетов с наркотиками, а также предметы для расфасовки запрещённых веществ. Последующая экспертиза подтвердила, что найденное также является героином общей массой почти 1,5 кг", — рассказал начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

В отношении наркоторговца возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Мужчина помещён под стражу.

Областная газета Свердловской области

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