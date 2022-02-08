В Тавде будут судить бизнесмена за контрабанду леса на 63 млн рублей

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о контрабанде леса на 63 миллиона рублей. Материалы, вошедшие в 26 томов, направлены в суд Тавды.
Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, бизнесмен 1984 года рождения обвиняется в контрабанде. Для незаконных перевозок леса он использовал железнодорожный транспорт. Ценный груз отправлялся на реализацию в Узбекистан и Азербайджан.
Отмечается, что в поле зрения сыщиков мужчина попал из-за по недостоверного декларирования экспортируемых товаров. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.