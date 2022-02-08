В Екатеринбурге будут судить аферистку, которая оформила недействительную турпутёвку

Потерпевшая перевела мошеннице в сумме 59 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении женщины 1969 года рождения, которая продала недействительную туристическую путёвку. Аферистка похитила 59 тысяч рублей.

Несколько лет назад екатеринбурженка зарегистрировала туристическое агентство, в котором была единственным участником, поэтому она назначила себя директором предприятия. Однако весной 2020 года её агентство было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующее.

"Осенью 2021 года к ней обратилась знакомая с целью приобретения туристической путёвки для нее и ее матери в город Стамбул, обвиняемая сообщила ей заведомо ложную информацию о выбранном ей туристическом продукте. Злоумышленница внесла в бланк квитанции к приходному кассовому ордеру недействующего юридического лица сведения о туристической путёвке, потребовав от потерпевшей частичную оплату тура в наличной и безналичной формах", — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Потерпевшая перевела мошеннице в сумме 59 тысяч рублей, однако соответствующие услуги предоставлены не были. Обвиняемая воспользовалась полученными средствами по своему усмотрению и деньги не вернула.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.