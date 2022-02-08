В МВД рассказали подробности о подростке-лжеминёре из Екатеринбурга

В ГУ МВД России по Свердловской области рассказали подробности о личности подростка, который ответственен за ложные сообщения о минировании более 150 школ в Екатеринбурге. Фото: пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых

В ГУ МВД России по Свердловской области рассказали подробности о личности подростка, который ответственен за ложные сообщения о минировании более 150 школ в Екатеринбурге. 14-летний ученик одной из гимназий Ленинского района признался, что совершил преступления ради хайпа.

Подросток отправлял сообщения о якобы имеющейся угрозе школам, ТЦ и другим объектам социальной инфраструктуры.

"Фигурант нескольких уголовных дел воспитывается не в полной семье — матерью, ранее на учёте в ПДН не состоял. Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката. Он уже дал признательные показания, пояснив сыщикам, что совершил свои противоправные действия ради хайпа, а также с целью привлечь дополнительное количество подписчиков. Юноша также признал, что осуществлял информационные атаки, в том числе и на заказ, получая за это по 1000 рублей на электронный кошелёк", — рассказал "Областной газете" пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Он также отметил, что выйти на след подростка удалось благодаря комплексу современных технических мероприятий. Лжеминёра задержали в его квартире, откуда он мог наблюдать за работой сотрудников силовых структур во время эвакуации одной из близлежащих школ. Молодой человек был хорошо знаком с принципами хакерской деятельности, поэтому он использовал алгоритмы для изменения IP-адреса, чтобы скрыть следы преступных деяний.

На данный момент следствие ОВД имеет информацию о восьми криминальных эпизодах лжеминёра, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подростки старше 14 лет уже могут нести ответственность за такие преступления. На время расследования в отношении ученика была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Как ранее сообщала "ОГ", операция по задержанию подростка прошла 4 февраля.