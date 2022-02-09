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Общество / Суды и криминал
9 февраля 2022, 11:48

В Екатеринбурге полицейские поймали двух угонщиков иномарок

Автомобиль

Угнанную машину похитители спрятали во дворе дома, принадлежащего одному из них. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали с поличным двух угонщиков автомобилей. Ими оказались жители посёлка Кедровка Берёзовского ГО 1978 и 1967 годов рождения. 

По версии следствия, они похитили из двора дома № 95 на улице Шефской автомобиль Mitsubishi стоимостью 1,1 миллиона рублей. Иномарка принадлежит 72-летнему жителю Екатеринбурга.  Угонщики считали код автомобильной сигнализации и вскрыли машину. Спрятали они её на территории частного дома, принадлежащего одному из похитителей. При осмотре в салоне автомобиля полицейские обнаружили рации, прибор для глушения GSM-сигнала, код-граббер, приспособления для механического вскрытия замков. Иномарку вернули законному владельцу.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, злоумышленники причастны ещё к одному преступлению. В декабре прошлого года они похитили у жительницы Уралмаша Hyundai Solaris стоимостью 450 тысяч рублей. Автомобиль угонщики продали на запчасти. Ранее один из них был судим за хранение наркотиков, подделку документов и грабеж. Второй привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Сейчас один  злоумышленник помещен под стражу. В отношении другого действует подписка о невыезде. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее "Областная газета" писала о том, какие автомобили чаще всего крадут угонщики в Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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