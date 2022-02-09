Полиция Екатеринбурга возбудила в 2021 году более 2300 уголовных дел по факту мошенничества

За 12 месяцев прошлого года в Екатеринбурге возбудили 2352 уголовных дела по факту мошенничества. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель начальника уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Михаил Давыдов рассказал, что за 2021 год число возбуждённых уголовных дел по факту мошенничества в уральской столице снизилось на 17,9 %. Уменьшение показателя связано с проведением работы по профилактике мошенничеств.

За 12 месяцев прошлого года в Екатеринбурге возбудили 2352 уголовных дела по факту мошенничества. Из этих преступлений 1690 совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ), что на 19,2 % ниже, чем в 2020 году. Как заявил Михаил Давыдов на пресс-конференции, посвящённой профилактике мошенничества в Екатеринбурге, процент преступлений с ИТТ составил почти 72 % от общего числа мошенничеств.

В свою очередь замначальника отделения по борьбе с мошенничествами УМВД России по Екатеринбургу Александр Поздеев назвал самые популярные виды мошенничеств в 2021 году. Чаще всего мошенничества происходили по схеме "фейковый сотрудник банка". Во второй половине 2021 года стала популярна схема "родственник попал в ДТП". Также нередко аферисты представляются соцработниками и предлагают пенсионерам заменить денежные купюры по якобы проводимой в России денежной реформе.

Кроме того, Александр Поздеев заявил, что в онлайн-сфере в 2021 году абсолютно новых способов мошенничеств не появилось, однако были усовершенствованы старые: фишинговые сайты становится сложнее отличить от реальных, а алгоритмы, используемые мошенниками, становятся эффективнее.

"Преступное сообщество, к сожалению, не сдаётся, и в настоящее время происходит перераспределение акцентов с телефонных звонков и бесед с жертвами с помощью методов социальной инженерии на фишинг и вредоносное ПО. Такая тенденция, скорее всего, будет сохраняться", — прокомментировал ситуацию эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

Напомним, что 7 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова провели рабочую встречу, на которой также обсуждали необходимость усиления мер профилактики мошенничеств.

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