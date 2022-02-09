Перед судом по делу о ДТП в Лесном предстанут три человека

Перед судом предстанут водитель автобуса, директор автотранспортного предприятия и механик. Фото: Галина Соловьёва

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП в Лесном, которое произошло в июне прошлого года. В результате происшествия погибли восемь человек.

Перед судом предстанут водитель автобуса, директор автотранспортного предприятия и механик, который выпустил неисправное транспортное средство на маршрут.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемые 10 июня 2021 года в нарушение ПДД перед выездом не проверили и не обеспечили исправное техническое состояние автобуса ПАЗ-32040205. По этой причине водитель автобуса из-за неисправностей рабочей, стояночной и вспомогательной тормозной систем допустил наезд на пешеходов. В результате произошла трагедия, которая привела к гибели восьми человек.

Указано, что в июне 2016 года между администрацией городского округа "Город Лесной" и ООО "Нижнетуринское АТП" заключён контракт на выполнение регулярных перевозок по муниципальному маршруту. А в марте 2017 года между АТП и ООО "Нижнетуринское Туратрансагентство" заключён договор на оказание сервисных услуг по организации контроля за выходом и возвращением на стоянку автотранспортных средств. При этом директор автотранспортного предприятия одновременно является учредителем и руководителем "Нижнетуринского Туратрансагентства".

Водитель обвиняется в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Механик и директор автотранспортного предприятия — в совершении преступления по части 3 статьи 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, руководитель АТП обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Уголовное дело направят в городской суд Лесного.

В прошлом году "Областная газета" писала о подробностях ДТП в Лесном. Служебный автобус, который перевозил рабочих, протаранил ворота предприятия. Упавшее ограждение придавило несколько человек — на месте скончались три женщины и трое мужчин. На следующий день стало известно, что одна из пострадавших скончалась в Екатеринбурге в больнице № 23, куда была доставлена после ДТП. В конце августа число погибших в июньском ДТП увеличилось до восьми человек.