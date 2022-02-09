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Общество / Суды и криминал
9 февраля 2022, 16:05

Полицейского из отдела наркоконтроля Екатеринбурга задержали по обвинению во взятках

Полиция

В период с 2018 по 2020 годы задержанный занимал должность оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков. Фото: Алексей Кунилов

В уральской столице арестовали сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере за незаконное бездействие.

В период с 2018 по 2020 годы задержанный занимал должность оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков. В этот период он получил несколько взяток, в том числе одну крупную, за непривлечение к уголовной ответственности граждан, которые были уличены в причастности к обороту наркотиков.

"В настоящее время по уголовному делу следователем СК России продолжается выполнение комплекса следственных действий по установлению всех обстоятельств совершённых преступлений, сбору и закреплению доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал "Областной газете" старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых отметил, что обвиняемый уже отстранён от своих должностных обязанностей. Если информация о получении взяток подтвердится, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечён к установленной законом ответственности. В этом же случае будет дана оценка непосредственным руководителям обвиняемого.

Областная газета Свердловской области

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