В Екатеринбурге задержали двух закладчиков в форме полицейских

В среду, 9 февраля, сотрудники Росгвардии задержали в Екатеринбурге двух мужчин, подозреваемых в незаконном распространении наркотических веществ. Они делали закладки на улице Июльской, переодевшись в фирменное обмундирование сотрудников полиции.
О подозрительных мужчинах в полицейской форме сообщили жители микрорайона Пионерский. Закладчиков задержал наряд Росгвардии совместно с сотрудниками ППС.
"В ходе беседы задержанные не смогли предъявить служебные удостоверения и были доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Ими оказались официально не трудоустроенные, ранее судимые жители Екатеринбурга", —сообщает пресс-служба Управления Росгвардии в Свердловской области.
У задержанных мужчин в присутствии понятых изъяли вещество неизвестного происхождения и отправили его на экспертизу.
Отметим, что сегодня также стало известно о задержании сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере за незаконное бездействие.