14-летнего лжеминёра из Екатеринбурга курировал человек из-за рубежа

Основным мотивом преступлений было получение одобрения от "куратора". Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области и оперативники регионального УФСБ раскрыли новые подробности в деле о 14-летнем лжеминёре из Екатеринбурга. Силовики установили, что подросток попал под влияние зарубежного "куратора".

Юноша был участником тематической интернет-группы в одном из мессенджеров, где обсуждались результаты совершённых лжеминирований.

"Летом 2021 года молодой человек попал под влияние пользователя указанного сообщества, находящегося за рубежом, который обучил его рассылать сообщения о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров. Особо стоит отметить, что после каждой совершённой рассылки лжеминёр отправлял своему наставнику отчёт в виде ссылки на один из популярных городских порталов Екатеринбурга. Таким способом он декларировал, что цель его атаки была достигнута", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Основным мотивом преступлений было получение одобрения от "куратора". Сам подросток был отлично осведомлён о незаконности своих действий и возможных последствиях.

Напомним, в середине января в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу, однако ни в одном из случаев факт минирования не подтвердился. Детей в тот день перевели на дистанционное обучение. Следственные органы полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). На ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

Лжеминёром оказался ученик одной из гимназий Ленинского района Екатеринбурга. Его задержали 4 февраля. Молодой человек хорошо знаком с принципами хакерской деятельности, поэтому использовал алгоритмы для изменения IP-адреса, чтобы скрыть следы преступных деяний.

На счету лжеминёра как минимум восемь криминальных эпизодов, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ. Подростки старше 14 лет уже могут нести ответственность за такие преступления. На время расследования в отношении ученика была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.