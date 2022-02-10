Через поддельные сайты "Газпрома" мошенники похитили у свердловчан 25 млн рублей

По статистике на уловки таких аферистов чаще всего попадаются люди в возрасте от 31 до 66 лет. Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области обращаются к жителям региона с просьбой проверять инвестиционные платформы перед тем, как вкладывать свои сбережения. Аферисты с помощью фейковых сайтов "Газпрома" похитил у свердловчан более 25 млн рублей.

В МВД пояснили, что мошенники нередко скрываются за поддельными сайтами крупных компаний, связанных с добычей нефти и газа. По статистике, на уловки таких аферистов чаще всего попадаются люди в возрасте от 31 до 66 лет.

Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых рассказал, что сразу два случая обмана людей через поддельные сайты случились на днях. В отделы полиции Каменска-Уральского и Серова 9 февраля обратились мужчины 1978 и 1976 годов рождения. Они рассказали, что увидели в интернете заманчивую рекламу инвестиционных программ, названия которых созвучны с крупными организациями, но которые не имеют никакого отношения к реальным компаниям.

Мужчины перешли по указанным ссылкам, где ввели свои персональные данные. После этого с ними связались "эксперты" этих компаний. Они убедили мужчин установить на телефоны соответствующие программы, пройти регистрацию на биржевых платформах и перевести определённую сумму на чужие счета.

"После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, что их доход действительно существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль. Однако, чтобы подержать наличность в руках, им предложили еще раз заплатить крупную сумму. С мастера потребовали 25 000 долларов, а с машиниста — более миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их, как говорится, обвели вокруг пальца. Таким образом потерпевшие "пожертовали" на процветание аферистов свыше 2 миллионов рублей. Заявления в полицию не заставили себя долго ждать", — пояснил полковник Валерий Горелых.

Следственные органы расценили оба случая как мошенничество и приступили к розыску аферистов.

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