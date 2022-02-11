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Общество / Суды и криминал
11 февраля 2022, 16:18

В Екатеринбурге задержали ещё одного мошенника, вымогавшего деньги у пожилых людей

Мошенник

Аферист похитил у женщины 1934 года рождения 600 тысяч рублей. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге очередного афериста, который вымогал деньги у пожилых людей рассказами об их родственниках, якобы попавших в ДТП. Он похитил у женщины 1934 года рождения 600 тысяч рублей.

По словам начальника пресс-службы регионального главка полиции Валерия Горелых, мошенники обычно терроризируют пожилых людей по вечерам. Жуткая новость о дочерях, сыновьях, внучках и внуках, которые якобы стали участниками серьёзного ДТП, всегда приходит неожиданно, из-за чего пожилые родители начинают паниковать. После этого аферист, представившийся следователем или полицейским, предлагает оказать "услугу" и помочь родственнику избежать наказания. За это вымогатели требуют от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Полицейским Екатеринбурга удалось поймать мошенника, который таким образом на днях похитил у пожилой женщины 600 тысяч рублей. Только после того, как деньги были переданы подставному силовику, пострадавшая решила позвонить своей дочери и узнала, что никакого ДТП не было.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщикам удалось задержать молодого человека, который дал признательные показания и уже раскаялся в содеянном. Любителем подзаработать на чужом горе оказался 25-летний ранее не судимый житель Екатеринбурга с подходящей фамилией Бухаров. Он помещён под стражу, где и мечтает сейчас, на какой-же конкретно "курорт" пенитенциарной системы он сумел себе заработать столь "ратным трудом" деньжат", — сообщил Валерий Горелых.

В отношении афериста было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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