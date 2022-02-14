Темы дня

Общество / Суды и криминал
14 февраля 2022, 15:48

В Екатеринбурге осуждены хакеры, взломавшие базу данных аэропорта Кольцово

Фемида

Хакеры похитили более 1,2 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня признал виновными участников хакерской группировки Lurk. Распространив компьютерный вирус, они похитили у коммерческих предприятий более 1,2 млрд рублей.

"Оценив доказательства, суд находит их достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимых", — такие слова судьи приводит ТАСС.

Всего перед судом предстал 21 член преступного сообщества. Ещё один участник находится в розыске. Их обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, связанным с организацией либо участием в преступном сообществе, мошенничеством в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, неправомерным доступом к компьютерной информации, а также созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.

"Областная газета" сообщала, что участники хакерской группировки орудовали с декабря 2015-го по апрель 2016 года. Тогда с помощью созданного вируса они получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных коммерческих банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. Всего они похитили более 1,2 млрд рублей. Также хакеры получили доступ к базе данных аэропорта Кольцово.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил участникам группировки наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 1 месяца до 14 лет. Лидер группировки Константин Козловский приговорён к 14 годам колонии строгого режима.

"Трое осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, остальные – в исправительной колонии общего режима, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. — Одной из осужденных предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет". 

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, обвинительный приговор в отношении одного из соучастников преступного сообщества — Игоря Маковкина — вынесли ещё в 2018 году. Как рассказывало тогда наше издание, он согласился сотрудничать со следствием в досудебном порядке. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.02.2022, 19:41 / Общество
В Свердловской области начался региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia
14.02.2022, 19:05 / Культура
Инцидент с картиной не повлиял на выставочные планы Ельцин Центра
14.02.2022, 18:41 / Общество
В селе Костино Алапаевского района открылось паллиативное отделение
14.02.2022, 18:12 / Общество
В Екатеринбурге обсудили меры по снижению аварийности на дорогах
14.02.2022, 17:58 / Политика
Глава Североуральского ГО ушёл в отставку