В Екатеринбурге осуждены хакеры, взломавшие базу данных аэропорта Кольцово

Хакеры похитили более 1,2 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня признал виновными участников хакерской группировки Lurk. Распространив компьютерный вирус, они похитили у коммерческих предприятий более 1,2 млрд рублей.

"Оценив доказательства, суд находит их достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимых", — такие слова судьи приводит ТАСС.

Всего перед судом предстал 21 член преступного сообщества. Ещё один участник находится в розыске. Их обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, связанным с организацией либо участием в преступном сообществе, мошенничеством в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, неправомерным доступом к компьютерной информации, а также созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.

"Областная газета" сообщала, что участники хакерской группировки орудовали с декабря 2015-го по апрель 2016 года. Тогда с помощью созданного вируса они получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных коммерческих банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. Всего они похитили более 1,2 млрд рублей. Также хакеры получили доступ к базе данных аэропорта Кольцово.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил участникам группировки наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 1 месяца до 14 лет. Лидер группировки Константин Козловский приговорён к 14 годам колонии строгого режима.

"Трое осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, остальные – в исправительной колонии общего режима, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. — Одной из осужденных предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет".

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, обвинительный приговор в отношении одного из соучастников преступного сообщества — Игоря Маковкина — вынесли ещё в 2018 году. Как рассказывало тогда наше издание, он согласился сотрудничать со следствием в досудебном порядке. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к пяти годам исправительной колонии общего режима.