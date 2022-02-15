Суд заключил под стражу стрелка из Среднеуральска

Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня Верхнепышминский городской суд избрал меру пресечения для Виктора Меньшикова. Мужчина обвиняется в убийстве жены.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, свердловчанин заключён под стражу на 2 месяца, то есть до 13 апреля. Вину в предъявленном обвинении мужчина признал.

Напомним, днём 13 февраля жители Среднеуральска сообщили о стрельбе в доме на Советской, 39. Стрелка задержали, им оказался местный житель 1954 года рождения. Полиция подтвердила информацию о том, что он убил свою жену, и опровергла заявления о стрельбе по прохожим.

Во время осмотра квартиры пенсионера выяснилось, что он произвёл два выстрела (один в супругу и ещё один в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нём лежал букет цветов. Известно, что долгое время женщина тяжело болела. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оно изъято.

По факту убийства следственный отдел по Верхней Пышме СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления спиртным. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.