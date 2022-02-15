На Среднем Урале задержали группу фальшивомонетчиков

Мужчинам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы каждому. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Следователи свердловского ГУ МВД и сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями завершили расследование в отношении группы фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные 5-тысячные купюры в магазинах. Всего было задержано пять человек из Екатеринбурга и Пермского края.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, фальшивомонетчики осуществляли незаконную деятельность в прошлом году. Всего они приобрели по меньшей мере 63 поддельные 5-тысячные купюры для их дальнейшего сбыта в продуктовых магазинах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Ревды и Невьянска. Злоумышленники отбирали точки, которые не были оборудованы современными устройствами для выявления поддельных купюр.

"В ходе длительных и тщательно разработанных оперативных комбинаций оперуполномоченные УЭБиПК главка установили и задержали пятерых подозреваемых. Все они, за исключением уроженца Пермского края Никулина, жители столицы Среднего Урала. Это официально нетрудоустроенный гражданин Калашников 1995 года рождения; его ровесник Бологов, ранее судимый по ст. 161 УК РФ (грабёж), ст. 116 (побои), ст. 228 (причастность к незаконному обороту наркотиков), ст. 158 (кража), крайний раз вышедший на волю из ИК-53 Ивделя в 2019 году. Гражданин Сафин (1997 года рождения) по профессии оператор вычислительных машин, работавший одним из руководителей склада коммерческого предприятия", — отметил полковник Валерий Горелых.

Полицейские собрали информацию, доказывающую причастность группировки к более чем 40 преступлениям. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Дело направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы каждому.